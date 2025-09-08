Petroliere più capienti entro il 2027: la previsione di un operatore canadese di oleodotti

L’operatore canadese di oleodotti Trans Mountain prevede che i lavori di dragaggio nel porto di Vancouver saranno completati entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027, il che consentirà alle navi di caricare più petrolio rispetto a prima. “Al momento le petroliere Aframax possono lasciare il nostro bacino di carico solo al 70%”, ha dichiarato Jennifer Pierce, responsabile amministrativo di Trans Mountain, alla conferenza APPEC di Singapore. “Quando questo dragaggio sarà completato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, una petroliera Aframax potrà lasciare il bacino di carico al 100%. Si tratta quindi di un significativo miglioramento della competitività per i nostri spedizionieri”, ha aggiunto Pierce.

I dettagli

Le petroliere Aframax trasportano in genere fino a 800.000 barili, ma presso il Westridge Marine Terminal dell’azienda sono limitate a circa 550.000 barili a causa delle restrizioni di pescaggio. Trans Mountain gestisce il nuovo oleodotto da 890.000 barili al giorno, recentemente ampliato, che nel secondo trimestre ha funzionato a circa l’85% della sua capacità.