Petrolio russo, il ministro ungherese accusa l’Europa di ipocrisia

“L’Ungheria acquista petrolio russo apertamente perché non ha altra scelta, mentre Paesi alcuni europei lo acquistano segretamente attraverso canali alternativi, perché è più economico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, come riferito via X dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. Il ministro ha “messo in guardia contro l’ipocrisia di coloro che attaccano a gran voce l’Ungheria e la Slovacchia, ma importano silenziosamente lo stesso petrolio attraverso l’Asia”, secondo Kovacs, mentre si è svolto in Danimarca il Consiglio informale dell’energia.