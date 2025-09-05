Petrolio russo, il ministro ungherese accusa l’Europa di ipocrisia

Il ministro degli Esteri ungherese non le manda a dire: “attaccano Budapest e Bratislava, ma importano lo stesso greggio via Asia perché costa meno"

L’Ungheria acquista petrolio russo apertamente perché non ha altra scelta, mentre Paesi alcuni europei lo acquistano segretamente attraverso canali alternativi, perché è più economico”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, come riferito via X dal portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. Il ministro ha “messo in guardia contro l’ipocrisia di coloro che attaccano a gran voce l’Ungheria e la Slovacchia, ma importano silenziosamente lo stesso petrolio attraverso l’Asia”, secondo Kovacs, mentre si è svolto in Danimarca il Consiglio informale dell’energia.

