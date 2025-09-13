Pian del Meo: due uomini di Prato dispersi, salvati dal Soccorso Alpino

Stanno bene i due di 74 e 76 anni, dispersi ieri in località Pian del Meo, nel Pistoiese. I due, di Prato, sono stati ritrovati nella tarda serata di ieri e sono in buone condizioni di salute. Sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino insieme a Soccorso Alpino Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Uno dei due, in stato di forte spossatezza, è stato caricato su barella spinale per facilitare le operazioni di evacuazione. Dal punto del ritrovamento sono stati portati poi fino ai mezzi di soccorso.