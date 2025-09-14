Pianeti senza tettonica a placche e con CO2 insufficiente potrebbero indicare che la vita aliena tecnologica è rara: lo studio

Secondo una nuova ricerca presentata al convegno congiunto EPSC–DPS2025 di Helsinki, la specie tecnologica più vicina a noi nella Via Lattea potrebbe trovarsi a 33.000 anni luce di distanza e la loro civiltà dovrebbe avere almeno 280.000 anni, se non milioni, se esistessero contemporaneamente alla nostra. Questi numeri riflettono le probabilità di trovare mondi simili alla Terra con tettonica a placche e un’atmosfera dominata da azoto e ossigeno, con la giusta quantità di ossigeno e anidride carbonica. Considerando questi fattori, le possibilità di successo del SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) sembrano scarse, secondo il Dott. Manuel Scherf e il Professor Helmut Lammer dello Space Research Institute dell’Accademia Austriaca delle Scienze di Graz.

“Le intelligenze extraterrestri – ETI – nella nostra galassia sono probabilmente piuttosto rare“, afferma Scherf.

Quanta più anidride carbonica un pianeta ha nella sua atmosfera, tanto più a lungo può sostenere una biosfera e la fotosintesi, impedendo all’atmosfera di fuoriuscire nello spazio, ma è un delicato equilibrio: troppa anidride carbonica può portare a un effetto serra incontrollabile o rendere l’atmosfera troppo tossica per la vita.

La tettonica a placche regola la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera come parte del ciclo carbonio-silicato, quindi un pianeta abitabile richiede la tettonica a placche. Gradualmente, però, l’anidride carbonica che viene estratta dall’atmosfera viene intrappolata nelle rocce anziché essere riciclata.

“A un certo punto, verrà estratta dall’atmosfera una quantità di anidride carbonica sufficiente a far sì che la fotosintesi smetta di funzionare”, afferma Scherf. “Per la Terra, si prevede che ciò accadrà tra circa 200 milioni e circa 1 miliardo di anni”.

Lo studio

L’atmosfera terrestre è dominata da azoto (78%) e ossigeno (21%), ma contiene anche tracce di gas, tra cui l’anidride carbonica (0,042%). Scherf e Lammer considerano cosa accadrebbe su un pianeta con il 10% di anidride carbonica (un pianeta del genere potrebbe evitare un effetto serra incontrollabile se fosse più lontano dal suo sole, o se il suo sole fosse più giovane e meno luminoso) e scoprono che la sua biosfera potrebbe essere mantenuta per 4,2 miliardi di anni. In alternativa, un’atmosfera con l’1% di anidride carbonica manterrebbe la biosfera per un massimo di 3,1 miliardi di anni.

Questi mondi avrebbero anche bisogno di almeno il 18% di ossigeno. Non solo gli animali più grandi e complessi necessitano di più ossigeno, ma studi precedenti hanno dimostrato che se i livelli di ossigeno scendono al di sotto di questo limite, non c’è abbastanza ossigeno libero per consentire la combustione all’aria aperta. Senza fuoco, la fusione del metallo sarebbe impraticabile e una civiltà tecnologica sarebbe impossibile.

Scherf e Lammer hanno poi confrontato la durata di vita di queste biosfere con il tempo necessario all’evoluzione della vita tecnologica, che sulla Terra era di 4,5 miliardi di anni, e con la possibile durata di vita di una specie tecnologica. Questo è importante perché più a lungo sopravvive la loro specie, maggiore è la probabilità che esista contemporaneamente alla nostra.

La combinazione di tutti questi fattori ha portato Scherf e Lammer a concludere che le specie tecnologiche che vivono su un pianeta con il 10% di anidride carbonica dovrebbero sopravvivere per almeno 280.000 anni affinché ci sia anche solo un’altra civiltà nella galassia contemporaneamente alla nostra.

“Affinché 10 civiltà esistano contemporaneamente alla nostra, la durata media della vita deve essere superiore a 10 milioni di anni”, afferma Scherf. “Il numero di ETI è piuttosto basso e dipende fortemente dalla durata di vita di una civiltà”.

Ciò significa che se dovessimo rilevare una ETI, sarebbe quasi certamente molto più antica dell’umanità.

Sono questi numeri che portano anche a stimare che la civiltà tecnologica più vicina si trovi a circa 33.000 anni luce di distanza. Il nostro Sole dista circa 27.000 anni luce dal centro galattico, il che significa che la civiltà tecnologica più vicina alla nostra potrebbe trovarsi dall’altra parte della Via Lattea.

Altri fattori

Questi numeri non sono assoluti: Scherf sottolinea che ci sono altri fattori che dovrebbero essere inclusi, come l’origine della vita, l’origine della fotosintesi, l’origine della vita multicellulare e la frequenza con cui la vita intelligente sviluppa tecnologia, ma che al momento non possono essere quantificati. Se ciascuno di questi fattori ha un’alta probabilità, allora le ETI potrebbero non essere così rare. Se ciascuno di questi fattori ha una bassa probabilità, allora è necessaria una prospettiva più pessimistica.

Continuare la ricerca

Ciò nonostante, Scherf è fermamente convinto che il SETI debba continuare la ricerca.

“Sebbene le ETI possano essere rare, c’è un solo modo per scoprirlo davvero: cercarle”, afferma Scherf. “Se queste ricerche non dovessero rivelare nulla, la nostra teoria diventerebbe più probabile, mentre se il SETI trovasse qualcosa, si tratterebbe di una delle più grandi scoperte scientifiche mai conseguite, perché sapremmo di non essere soli nell’Universo”.