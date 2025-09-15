Pianure sabbiose rossastre e dune: il deserto di Gibson visto dallo Spazio | FOTO

Nell’immagine pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea (in alto), catturata dalla missione Φsat-2 nel giugno 2025, è raffigurata una parte del deserto di Gibson nell’Australia Occidentale. Con una superficie di oltre 150mila km quadrati, il deserto è costituito da terreni ghiaiosi ricoperti da erbe desertiche, oltre a pianure sabbiose rossastre e dune. Come si può vedere anche nell’immagine, i tipici colori superficiali del suolo variano dal marrone rossastro al rosso, a causa dei sedimenti ricchi di ferro. Inoltre, il clima secco e le condizioni meteo innescano l’ossidazione del suolo, conferendo al paesaggio i suoi caratteristici colori caldi.

Le creste parallele di dune di sabbia sono una caratteristica distintiva della zona e si possono osservare estendersi in tutta l’immagine. Sono modellate dal vento e possono estendersi per decine di chilometri.

La caratteristica blu più grande visibile nella parte inferiore dell’immagine è il letto di un lago asciutto, dove sfocia il fiume Fortescue. In questa regione, i fiumi sono per lo più effimeri, il che significa che rimangono asciutti per gran parte dell’anno e scorrono solo temporaneamente e brevemente, solitamente in risposta diretta alle precipitazioni. Il fiume Fortescue è asciutto in questa immagine perché non sono cadute precipitazioni significative nei giorni precedenti l’acquisizione.

Il drenaggio interno è tipico della maggior parte dell’Australia Occidentale e la stragrande maggioranza dei laghi nell’area sono fondali salati prosciugati. Il bacino parzialmente bianco visibile in alto fa parte delle zone umide della Fortescue Marsh. Il colore bianco all’interno del lago è dovuto alla presenza di sedimenti nell’acqua.

La palude di Fortescue è una vasta pianura alluvionale stagionale con laghi, paludi e stagni che fungono da bacino naturale di ritenzione idrica durante e dopo le piogge. È riconosciuta a livello nazionale come zona umida di importanza nazionale e ospita una flora e una fauna diversificate che si sono adattate all’ambiente fluviale arido ed effimero.

Lanciato nell’agosto 2024, Φsat-2 è un satellite in miniatura, un cubesat, progettato per dimostrare come diverse tecnologie di intelligenza artificiale (IA) possano far progredire l’osservazione della Terra dallo Spazio.