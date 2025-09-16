Piogge incessanti e frane in Malesia, almeno 12 morti

Almeno 12 persone sono morte e molte altre risultano disperse a seguito di una serie di frane provocate dalle forti piogge incessanti nello Stato di Sabah, nel Borneo settentrionale, in Malesia. Le inondazioni hanno causato oltre 1.788 sfollati nello Stato, e le persone colpite sono state ospitate in 12 centri di soccorso, secondo il dipartimento di assistenza sociale del Paese. Il primo ministro Anwar Ibrahim ha annunciato uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di ringgit (2,38 milioni di dollari USA) in aiuti da destinare alle persone colpite, oltre agli 11 milioni di ringgit precedentemente stanziati, esortando i malesi a unirsi per aiutare chi necessita di aiuto.