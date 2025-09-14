Piogge monsoniche in Pakistan: 97 morti e oltre 4,4 milioni di persone colpite dalle inondazioni nel Punjab

Almeno 97 persone sono morte e più di 4,4 milioni sono state colpite dalle recenti inondazioni nella provincia orientale del Punjab in Pakistan, ha dichiarato la Provincial Disaster Management Authority (PDMA). Secondo quanto dichiarato dalla PDMA, le inondazioni provocate dagli alti livelli delle acque nei fiumi Ravi, Sutlej e Chenab hanno danneggiato oltre 4.500 centri abitati in tutta la provincia. L’ente ha affermato che finora circa 2,45 milioni di persone sono state trasferite in aree più sicure nell’ambito delle operazioni di soccorso e salvataggio in corso. In totale sono stati allestiti 396 campi di soccorso nei distretti colpiti, mentre sono stati evacuati circa 1,9 milioni di capi di bestiame, ha affermato la PDMA.

In tutto il Paese, le piogge monsoniche stagionali e le inondazioni dal 26 giugno hanno ucciso almeno 956 persone e ne hanno ferite più di 1.060, secondo le statistiche ufficiali. Oltre 8.400 case sono state distrutte o danneggiate e più di 6.500 capi di bestiame sono morti in tutto il Paese.