Piogge torrenziali a Città del Messico: esonda fiume, interi quartieri allagati

MeteoWeb

A Città del Messico, le autorità del distretto di Álvaro Obregón hanno reso noto che le intense piogge delle ultime ore hanno provocato l’esondazione del fiume San Ángel, causando allagamenti nei quartieri di Atlamaya e Tlacopac San Ángel. “Stiamo rispondendo alle aree colpite dalle forti piogge, in particolare quelle allagate dal fiume San Ángel. I nostri dipartimenti di Protezione civile, Lavori pubblici, Sicurezza e Vigili del fuoco sono presenti nella zona”, ha dichiarato il funzionario distrettuale Javier López Casarín.

La Segreteria per la Gestione integrale dei rischi della capitale ha emesso l’allerta rossa per i distretti di Álvaro Obregón, Coyoacán e Magdalena Contreras, segnalando la possibilità di piogge persistenti accompagnate da grandine e fulmini, con precipitazioni stimate tra i 50 e i 70 millimetri. Si registrano inoltre alberi caduti che stanno ostacolando la viabilità.