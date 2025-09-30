Piogge torrenziali in Messico, esondati fiumi a Guadalajara

Piogge torrenziali hanno innescato esondazioni di fiumi in un sobborgo di Guadalajara, nel Messico occidentale. L’ondata di maltempo, che ha colpito con grande intensità il quartiere La Martinica, ha causato l’esondazione del fiume Arroyo Seco, generando inondazioni che, in alcuni punti, hanno raggiunto i 5 metri di altezza, ha riferito l’AFP. “Il livello dell’acqua è già sceso a sufficienza per consentire il salvataggio in sicurezza delle persone. Ad oggi, sono state tratte in salvo 96 persone, tra cui 78 adulti, gli altri minori e un cane, tutti in buona salute“, ha dichiarato Mario Alberto Espinosa, Coordinatore della Protezione Civile di Zapopan, a Guadalajara. Solo una persona è rimasta ferita in un impianto di riciclaggio, ha aggiunto il funzionario.