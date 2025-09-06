Pirou, auto sulla terrazza della pizzeria: un morto e diversi feriti, il conducente colpito da malore | VIDEO

Si tratta di “un grave incidente”, “a quanto sembra il conducente ha avuto un malore”: lo ha detto ai giornalisti Noelle Leforestier, sindaco di Pirou, il paese in cui questa sera un’auto ha travolto alcuni tavoli all’aperto di una pizzeria, con un bilancio di un morto e diversi feriti. “Dalle prime prove raccolte, sembra che il conducente del veicolo con cambio automatico abbia accusato un malore. Il veicolo ha continuato a procedere per diversi metri prima di investire un gruppo di persone. Una donna è morta e altre tre persone sono gravemente ferite”, ha dichiarato il procuratore di Coutances, Gauthier Poupeau.

“Un movimento volontario è formalmente escluso”, ha sottolineato. Il conducente, di 81 anni, è rimasto solo lievemente ferito, ha riferito una fonte vicina al caso. I quattro pedoni avevano un’età compresa tra 48 e 77 anni e due di loro versano in condizioni critiche, ha aggiunto la stessa fonte. Secondo Ouest-France, il veicolo si è schiantato contro la terrazza di una pizzeria vicino al lungomare di Pirou.

L’incidente

Secondo le immagini di una webcam che riprende la spiaggia, l’auto si è ribaltata su un fianco sulla strada che costeggia la spiaggia. I vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo le 17, hanno soccorso in totale vittime sei: quattro pedoni e i due occupanti dell’auto, ha comunicato la prefettura della Manica. I servizi di emergenza hanno mobilitato più di trenta vigili del fuoco, squadre Smur e tre elicotteri.