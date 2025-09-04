Più neve sul Monte Bianco: il confronto tra 2024 e 2025 | FOTO

MeteoWeb

Un confronto fotografico tra il 2 settembre 2024 e lo stesso giorno del 2025 sul massiccio del Monte Bianco rivela un aumento evidente della neve. L’immagine comparativa a corredo dell’articolo mette in luce come nel 2025 la copertura nevosa sia più estesa rispetto all’anno precedente. Le variazioni stagionali e i modelli climatici locali possono spiegare questa differenza, che ha effetti su ecosistemi alpini e risorse idriche.