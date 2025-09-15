Plenitude avvia il suo secondo impianto fotovoltaico a porto Marghera, riqualificando un’area industriale dismessa

Plenitude annuncia oggi l’avvio della produzione dell’impianto fotovoltaico “Lotto 15“, nell’area del petrolchimico di Porto Marghera (Venezia). L’impianto, di proprietà di Plenitude, ha una capacità installata di 2,75MW, è composto da 8088 pannelli solari su strutture fisse ancorate a terra ed è stato realizzato da Altenia, società del Gruppo Terna Energy Solutions, che si è occupata della progettazione e costruzione e provvederà alla manutenzione per i primi 24 mesi di esercizio. La maggior parte dell’energia fotovoltaica prodotta servirà a coprire i fabbisogni del sito industriale, mentre quella eccedente verrà ceduta in rete. L’impianto è stato realizzato all’interno del sito petrolchimico di Porto Marghera, in un’area di proprietà di Eni Rewind, su cui la stessa società ha eseguito un intervento ambientale, certificato dagli enti preposti, mediante rimozione di terreno contaminato e ripristino con terreno pulito, come parte integrante di una più ampia iniziativa di riqualificazione produttiva di un’area industriale dismessa.

La prima fase di valorizzazione delle aree di Eni Rewind

L’entrata in esercizio di “Lotto 15“, insieme all’impianto fotovoltaico “Lotto 12” da 3,55MW, sempre di proprietà di Plenitude, realizzato da Altenia e avviato lo scorso novembre 2024, completa una prima fase di valorizzazione delle aree di Eni Rewind, oggetto di risanamento ambientale, nel petrolchimico di Porto Marghera. Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,5 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di 21.500 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.

La collaborazione tra Eni e Altenia

Eni Rewind, società ambientale di Eni, opera da oltre 20 anni in oltre 100 siti industriali e ha sviluppato tecnologie proprietarie per il risanamento ambientale e per massimizzare il recupero e riuso delle risorse, progettando gli interventi di bonifica anche in funzione del futuro riutilizzo delle aree dismesse. Altenia, che fa parte di Terna Energy Solutions, la società di mercato del Gruppo Terna, è il system integrator che offre servizi in ambito energy: fotovoltaico, alta tensione, storage ed efficienza energetica, supportando le aziende a 360 gradi grazie anche alle competenze delle società controllate STE Energy e Half Bridge Automation.