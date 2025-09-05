Politecnico di Milano: corso su energie rinnovabili e transizione sostenibile per giornalisti

Il Politecnico di Milano e il suo Dipartimento di energia, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, organizzano il corso: “Energie rinnovabili: soluzioni per un futuro sostenibile”. Un’occasione per approfondire, con esperti del settore, il panorama delle fonti rinnovabili, le tecnologie di accumulo, le comunità energetiche e le prospettive di transizione sostenibile. Il corso prevede 3 crediti formativi professionali per i giornalisti e, a seguire, la possibilità di un tour guidato nei laboratori di ricerca del Dipartimento.

Mercoledì 17 settembre 2025, ore 9:30-12:30

Dipartimento di Energia – Campus Bovisa La Masa, Milano

Con:

Sonia Leva, Professore Ordinario di Elettrotecnica

Giampaolo Manzolini, Professore Ordinario di Sistemi Energetici e Ambientali

Elena Comelli, giornalista economica ed esperta di energia e ambiente.

I dettagli sul corso

Il corso offre un’ampia panoramica sul tema della produzione e consumo di energia con riferimento alle differenti fonti rinnovabili utilizzate ed alle loro caratteristiche in termini di costi e sostenibilità ambientale rispetto all’utilizzo di combustibili fossili. Vengono spiegati i concetti chiave che distinguono le fonti e i diversi vettori energetici facendo riferimento ai campi di applicazione introducendo con esempi e case studies le diverse implicazioni nel settore elettrico, nel soddisfare il fabbisogno termico degli edifici e nella mobilità.

Un particolare approfondimento verrà dedicato al tema delle differenti tecnologie di accumulo, incluso l’utilizzo di idrogeno. Infine, alla luce dei temi trattati, verranno presentati scenari di evoluzione e impatto sociale legati allo sviluppo delle rinnovabili con riferimento a nuovi modelli “green” di produzione, condivisione e consumo dell’energia (comunità energetiche rinnovabili-CER, e-mobility, idrogeno verde).