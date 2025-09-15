Portogallo, il più grande giacimento di litio d’Europa cresce del 40%

Le riserve di un giacimento di litio nel Portogallo settentrionale, considerato il più grande d’Europa, sono state riviste al rialzo e potrebbero potenzialmente essere utilizzate per costruire fino a 47 milioni di batterie per auto elettriche. Lo ha annunciato lo sviluppatore del progetto minerario. I risultati di un nuovo ciclo di perforazione hanno aumentato la quantità “confermata” di minerale di litio del 40%, raggiungendo un totale di 39 milioni di tonnellate, ha dichiarato Savannah Resources in un comunicato stampa.

Per quanto riguarda le risorse aggiuntive stimate, sono quadruplicate e ora si attestano tra 35 e 62 milioni di tonnellate. “Queste cifre indicano che, con il progredire dell’esplorazione, il potenziale totale del progetto potrebbe superare i 100 milioni di tonnellate di minerale di litio, sufficienti per costruire 47 milioni di veicoli elettrici“, ha concluso Savannah. Ciò dovrebbe anche prolungare la durata di vita della miniera, precedentemente stimata in 14 anni, ha aggiunto l’azienda. Insieme al cobalto e al nichel, il litio è uno dei metalli essenziali nella produzione di batterie elettriche che dovrebbero sostituire i motori a combustione interna delle automobili, che contribuiscono al cambiamento climatico.