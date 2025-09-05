Powerwall, dieci anni dopo: Tesla supera quota 1 milione di batterie domestiche

Tesla ha installato un milione di Powerwall, la sua batteria domestica compatta che immagazzina l’energia generata dai pannelli solari o prelevata dalla rete, dieci anni dopo la sua prima installazione in California (Stati Uniti). In particolare, il milionesimo Powerwall è stato installato il 4 settembre nell’abitazione di un proprietario di casa negli Stati Uniti. Ci sono voluti dieci anni per raggiungere questo traguardo, dalla prima installazione nel maggio 2015 in California e dall’introduzione dei modelli Powerwall 2 e 3.

Grazie alla capacità di alimentare la maggior parte delle case con una singola unità, aiuta le famiglie a risparmiare denaro immagazzinando l’energia solare in eccesso durante il giorno per utilizzarla di notte. Le modalità di alimentazione personalizzabili ottimizzano l’accumulo per la protezione dalle interruzioni, il risparmio sulla bolletta energetica e altro ancora. Completamente integrato nell’ecosistema di prodotti Tesla, Powerwall può essere gestito dall’app Tesla e adattato a diverse esigenze.

La funzionalità di ricarica

In abbinamento ai veicoli Tesla, Powerwall sblocca funzionalità di ricarica aggiuntive come “Ricarica a energia solare”. Questa funzionalità gratuita consente ai proprietari di Tesla con Powerwall e un impianto solare di ricaricare i propri veicoli esclusivamente con l’energia solare in eccesso. Supporta anche la ricarica off-grid, riducendo ulteriormente i costi di ricarica domestica con energia sostenibile. “Fin dalla sua fondazione nel 2003, Tesla si è concentrata sull’accelerazione della transizione mondiale verso l’energia sostenibile. Producendo prodotti fisici su larga scala, Tesla ha lavorato instancabilmente per gettare le basi per una rinascita tecnologica attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici, prodotti energetici e robot umanoidi“, ha dichiarato l’azienda.