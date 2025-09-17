Precipita in un burrone: cercatore di funghi muore in Valtellina

Altra vittima tra i cercatori di funghi in Valtellina: un uomo di 85 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi ad Albaredo dopo essere precipitato in un burrone profondo decine di metri. Il recupero del corpo senza vita, in una zona impervia, è avvenuto in serata dopo che le squadre del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del Fuoco lo avevano individuato ai piedi di un dirupo durante le ricerche. I Carabinieri di Morbegno hanno informato il magistrato di turno.