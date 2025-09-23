Precipita lungo il pendio dal sentiero: escursionista muore sul Catinaccio

Tragedia sulle montagne tra Trentino e Alto Adige: un escursionista tedesco di 70 anni è morto dopo essere precipitato per oltre una sessantina di metri mentre stava percorrendo il sentiero europeo 550 di Passo Coronelle nel gruppo del Catinaccio. L’incidente mortale è avvenuto poco prima di mezzogiorno a circa 2.500 metri di quota. L’uomo ha messo il piede in fallo ed è caduto lungo il pendio. A lanciare l’allarme la figlia che era con lui. Alzatosi in volo, dopo pochi minuti l’equipaggio dell’elicottero ha individuato l’uomo, sbarcando il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

La salma dell’escursionista è stata elitrasportata a Pozza di Fassa. Con il supporto dei soccorritori della stazione del Soccorso Alpino Centro Fassa, sono stati recuperati anche la compagna della vittima e il cane.