Precipita per 150 metri: alpinista muore sul Monte Bianco

Un alpinista francese è morto dopo essere precipitato per circa 150 metri sulla Tour Ronde, nel versante italiano del Monte Bianco. È caduto durante la fase di discesa in corda doppia. All’origine dell’incidente – spiega il Soccorso Alpino valdostano, intervenuto sul posto – il probabile cedimento di un ancoraggio. La ricostruzione della dinamica dell’evento e le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di Finanza di Entrèves. Il compagno di cordata – che è il figlio della vittima – è illeso ed è stato accompagnato a Courmayeur.