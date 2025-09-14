“Presa diretta” racconta la corsa allo spazio e le sfide delle energie rinnovabili

“Presa diretta” torna stasera, alle 20.30 su Rai 3, con un’inchiesta sulla corsa al controllo dello spazio tra americani, russi, cinesi e privati. Navicelle spaziali, satelliti, rover osservati e monitorati nei tremila metri quadrati del test center dell’Estec, il Centro di ricerca e tecnologia spaziale europeo. Un reportage in Olanda, per raccontare le sfide tecnologiche, le ricadute scientifiche e il ruolo dell’Europa nella competizione geopolitica spaziale. Le telecamere di “Presa diretta” sono entrate anche nel Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral per documentare l’enorme sviluppo dei voli privati per lo spazio: dei 63 lanci effettuati nei primi mesi del 2025, solo 3 sono stati governativi. E poi la Cina, sempre più presente in questa competizione, con la sua stazione spaziale e le missioni sulla Luna. E ancora, i programmi della Nasa per tornare sulla Luna e i tagli al budget del presidente Trump; il lavoro dell’Agenzia Spaziale Europea e degli istituti di ricerca nazionali come l’Inaf. I rischi legati a traffico spaziale, spazzatura spaziale, inquinamento spaziale. Gli inviati di “Presa diretta”, infine, sono entrati nell’azienda Axiom Space, a Houston, dove si stanno realizzando i moduli e le strutture della nuova Stazione Spaziale Internazionale.

Parchi eolici e fotovoltaici nel mirino: indagine di “Aspettando Presa diretta”

“Aspettando Presa diretta”, invece, analizzerà prima le proteste pubbliche ma anche gli episodi di violenza e di vandalismo che, dalla Sardegna alla Toscana, hanno preso di mira la realizzazione di parchi eolici e progetti di produzione di energie alternative. Nella prima parte della serata, un reportage dentro il cantiere di Monte Giogo di Villore in Toscana, dove si sta costruendo un parco eolico e a luglio un gruppo di una cinquantina di persone incappucciate ha sequestrato motoseghe e danneggiato mezzi di trasporto. In Sardegna poi, dove un rogo probabilmente doloso ha distrutto cinquemila pannelli fotovoltaici. Come mai le energie rinnovabili sono sotto attacco? In studio, con Riccardo Iacona, il dirigente di ricerca del Cnr Nicola Armaroli.