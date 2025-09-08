Presentazione del progetto Sapienza AI-LEARN con avatar-tutor e simulazioni ad hoc

AI-LEARN sarà presentato giovedì 11 settembre 2025 alle ore 14,30 presso la Facoltà di Medicina ed Odontoiatria della Sapienza. Si tratta di un progetto pionieristico a livello nazionale nell’ambito dell’AI applicata all’insegnamento che valuterà con approccio scientifico gli esiti di un modello di didattica innovativa sulla qualità della formazione medica L’unicità di AI-LEARN sta nella sua replicabilità e scalabilità; multilingue ed estensibile ad altre discipline, può inserirsi in scenari clinici ancora complessi e rendere accessibile una didattica di qualità anche in contesti geografici o sociali svantaggiati.

Gli avatar nelle diverse funzioni di tutor e di pazienti saranno al servizio delle studentesse e degli studenti impegnati a migliorare le loro competenze cliniche e decisionali per diventare i medici del futuro.

AI-LEARN

La presentazione di AI-LEARN sarà introdotta dai saluti istituzionali della rettrice Antonella Polimeni e dall’introduzione al progetto del preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria Domenico Alvaro. Seguiranno i contributi dei docenti della Sapienza coinvolti nel progetto e dei tecnicidi ctcHealth, azienda internazionale specializzata nell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale ai settori farmaceutico e sanitario che illustreranno i dettagli dell’iniziativa. A concludere avrà luogo una demo live dell’avatar-tutor realizzata nell’ambito del progetto.

In particolare, 50 studenti di Medicina parteciperanno al percorso innovativo articolato in quattro moduli fondamentali: tumore della mammella, tumore del polmone, tumori testa-collo e medicina di precisione. Alcuni di loro avranno accanto un professore-avatar AI, (grazie alla tecnologia “NLP” – Natural Language Processing) capace di offrire spiegazioni, test intermedi e feedback personalizzati; altri seguiranno il percorso tradizionale. Tutti, al termine, affronteranno un caso clinico complesso simulato da un paziente-avatar AI.

L’obiettivo primario dello studio è misurare, tramite un algoritmo di valutazione automatica, l’eventuale miglioramento delle competenze cliniche ottenuto grazie all’uso dell’AI. Saranno inoltre analizzati la soddisfazione degli studenti, la rapidità nella risoluzione del caso e la frequenza di errori diagnostici.

Giovedì 11 settembre 2025, ore 14.30

Aula Cataldo Cassano – Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Edificio II Clinica Medica – Viale del Policlinico 155, Roma