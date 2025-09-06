Previsioni Meteo 9–11 settembre: svolta atlantica, Italia divisa tra richiamo prefrontale e violento maltempo

Dopo la parentesi stabile di inizio mese, l’atmosfera cambia passo. Tra martedì 9 e giovedì 11 settembre una saccatura nordatlantica affonderà verso il Mediterraneo occidentale e poi centrale, innescando una doppia dinamica tipica delle grandi fasi di transizione: sul Centro-Sud un richiamo caldo prefrontale, mentre al Nord e lungo il versante tirrenico aumenteranno instabilità, rovesci e temporali anche intensi.

Martedì 9 settembre: primi segnali al Nord

Il primo segnale arriverà martedì 9: nubi e piogge raggiungeranno il Nord-Ovest, mentre davanti al fronte le correnti meridionali convoglieranno aria molto mite e umida verso il Centro-Sud. Atteso un temporaneo rialzo termico con tassi di umidità elevati, soprattutto lungo le coste tirreniche.

Mercoledì 10 e giovedì 11 settembre: fase più intensa

Il clou dell’ondata si registrerà tra mercoledì 10 e giovedì 11, quando il fronte freddo attraverserà il Nord e poi le regioni tirreniche. I fenomeni potranno risultare diffusi e localmente forti, con possibili nubifragi, grandinate puntiformi e raffiche di vento. Il modello europeo ECMWF indica come più a rischio il Settentrione e il lato tirrenico (Liguria, alta Toscana, Lazio, Campania), ma permane incertezza sulla traiettoria precisa della saccatura.

Dal 12 settembre: ritorno a temperature più fresche

Entro giovedì 12 l’aria fresca atlantica si estenderà a tutto il Paese, ponendo fine alla fase calda anche al Sud. Le temperature massime scenderanno su valori più consoni al periodo, diminuirà l’umidità e la visibilità migliorerà sensibilmente.

Previsioni in sintesi

Martedì 9: peggioramento al Nord-Ovest, caldo e afa al Centro-Sud.

peggioramento al Nord-Ovest, caldo e afa al Centro-Sud. Mercoledì 10 – Giovedì 11: fase critica con piogge e temporali diffusi, rischio nubifragi e locali criticità idrogeologiche.

fase critica con diffusi, rischio e locali criticità idrogeologiche. Dal 12 settembre: generale rinfrescata, ritorno a valori termici più vicini alla norma stagionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: