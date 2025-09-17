Previsioni Meteo, altro che caldo anomalo: con l’Equinozio d’Autunno arriva la prima ondata di freddo!

No, non arriva caldo anomalo sull’Italia. Nei prossimi giorni l’Anticiclone delle Azzorre regalerà un po’ di bel tempo, un ultimo scampolo di un’estate che verrà rimpianta a lungo nei prossimi 7-8 mesi, ma senza eccessi di calore. L’alta pressione, infatti, si caratterizzerà per inversioni termiche e temperature massime in poche località superiori ai +30°C, nelle zone interne del Centro/Nord ed esclusivamente nelle grandi città (Roma, Firenze, Perugia, Bologna), mentre rimarrà ventilato e fresco lungo le coste. La notte, poi, farà fresco ovunque con valori minimi inferiori ai +15°C in tutto il Centro/Nord e temperature sotto i +20°C anche sulle coste del Sud.

Molto più rilevante quello che succederà la prossima settimana. L’Anticiclone delle Azzorre, infatti, durerà solo pochi giorni con un picco massimo tra venerdì 19 e sabato 20 settembre quando al Nord Italia avremo valori di 1027–1028hPa:

La situazione inizierà a cambiare domenica 21, quando lo stesso Anticiclone delle Azzorre dall’oceano Atlantico si alzerà verso l’Islanda ponendosi come muro alla circolazione zonale atlantica e spalancando le porte alla Tempesta Equinoziale che si formerà tra la Francia e il Mediterraneo occidentale. Proprio domenica avremo le prime piogge al Nord/Ovest, come avamposto del nuovo brusco peggioramento della prossima settimana:

Per l’Italia la giornata di svolta sarà quella di lunedì 22 settembre, proprio nel giorno dell’Equinozio d’Autunno. Il maltempo colpirà gran parte d’Italia, in modo particolare il Nord, le Regioni tirreniche e la Sardegna, con fenomeni in estensione nel corso della giornata (entro sera) anche verso le Regioni Adriatiche e il Sud. Martedì 23 il maltempo si sarà esteso anche al Centro/Sud, con un contestuale calo termico che porterà la prima ondata di freddo della stagione. Non parliamo ovviamente di gelo polare o neve a bassa quota, ma le temperature scenderanno stabilmente sotto le medie del periodo, bisognerà fare il primo cambio di stagione e improvvisamente passeremo a valori tipici del cuore dell’autunno. I dettagli nel video:

