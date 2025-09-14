Previsioni Meteo, dominio assoluto dell’Anticiclone delle Azzorre: bel tempo tutta la settimana, poi innescherà una grande tempesta il giorno dell’Equinozio d’Autunno

Altro che “scomparso“. L’Anticiclone delle Azzorre, dopo aver guidato il tempo in Europa durante tutta l’estate, continua a dominare la scena meteorologica continentale anche in questa prima parte d’autunno. E lo farà, nei prossimi giorni, diventando il protagonista assoluto: gradualmente, nel corso della settimana entrante, l’alta pressione oceanica “spancerà” su tutta l’Europa meridionale e il Mediterraneo, coricandosi lungo i paralleli e raggiungendo persino l’Europa orientale, tramite i Balcani. Le conseguenze sono facili da immaginare: un lungo periodo di bel tempo e temperature miti.

In tutt’Italia sarà una settimana fantastica, meravigliosa, con condizioni meteo ottimali: cielo sereno o poco nuvoloso, temperature piacevoli ma senza eccessi di caldo, aria limpida e pulita, visibilità ottima, venti deboli, valori di pressione elevati tra 1020 e 1025hPa. Le temperature, lo ripetiamo, non saranno elevate: nei valori massimi arriveremo 3-4°C sopra le medie del periodo nei giorni più caldi, con qualche picco di +31°C al Centro/Sud e +29°C al Nord, mentre nei valori minimi rinfrescherà sempre grazie all’inversione termica, al cielo stellato, all’assenza di vento e all’aumento delle ore di buio. Sulle coste si potrà ancora andare al mare, in montagna saranno giornate ideali per scampagnate ed escursioni in piena sicurezza, ma le temperature non avranno comunque nulla a che vedere con quelle dell’estate ormai archiviata.

Previsioni Meteo, la grande tempesta in arrivo il 22 settembre nel giorno dell’Equinozio d’Autunno

Questa situazione così stabile e soleggiata, cambierà bruscamente lunedì 22 settembre, proprio nel giorno dell’Equinozio d’Autunno. Sarà lo stesso Anticiclone delle Azzorre a provocare questa ondata di maltempo: l’alta pressione, infatti, si alzerà dal Mediterraneo all’Atlantico settentrionale, aprendo la porta del Sud Europa al Vortice Polare che dalla Penisola Scandinava piomberà a meridione, tra Francia, Spagna e Italia. Sarà una vera e propria Tempesta Equinoziale: il trend che già si poteva intravedere nei precedenti aggiornamenti a lungo termine, adesso è confermato e assume sempre più attendibilità. Ovviamente mancano ancora otto giorni a questo evento meteorologico, quindi ci saranno aggiustamenti che ci consentiranno di capire meglio cosa succederà nel dettaglio nel corso dei prossimi aggiornamenti. Oggi non è ancora possibile indicare che tipo di peggioramento sarà, quali saranno le zone più colpite e quale sarà l’entità del maltempo in arrivo.

Ma intanto oggi abbiamo maggiori conferme su una tendenza fino a ieri molto timida, e oggi ormai tracciata. Conosciamo anche le modalità sinottiche che genereranno questo peggioramento e la data esatta (lunedì 22 settembre) della rottura stagionale, che riporterà il maltempo sull’Italia dopo una settimana meravigliosa. Su tutto il resto, ci aggiorneremo meglio nelle prossime ore.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: