Previsioni Meteo Inverno 2025/2026, La Niña stravolge tutto: scenari glaciali per Europa e Italia con tanta neve!

Le ultime previsioni del WMO indicano il ritorno di La Niña tra autunno e inizio inverno: aumenta la probabilità di configurazioni favorevoli a ondate di gelo e nevicate diffuse in Europa, con effetti importanti anche sull’Italia. Non è una previsione “deterministica”, ma i segnali teleconnettivi spingono verso scenari invernali potenzialmente severi. Il WMO stima fino al 60% di probabilità di La Niña tra ottobre e dicembre 2025. In quest’articolo andremo a scoprire cosa significa per l’inverno 2025/2026 in Italia con un’analisi teleconnettiva, NAO, possibili ondate di freddo e aree a rischio neve in Pianura Padana, adriatiche e Appennino.

Il quadro ufficiale: cosa dicono WMO, NOAA e IRI su La Niña

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), dopo mesi di neutralità ENSO, la probabilità che le temperature del Pacifico equatoriale scendano su valori da La Niña sale al 55% già tra settembre–novembre 2025, e attorno al 60% per ottobre–dicembre 2025. Pur con questa transizione “fredda”, il WMO ribadisce che le temperature globali resteranno comunque sopra la media per l’influenza del riscaldamento climatico di fondo.

Il NOAA/CPC conferma uno scenario di La Niña debole e probabilmente di breve durata in autunno e inizio inverno 2025/26, con possibile ritorno a condizioni neutre entro la piena stagione invernale.

L’IRI (International Research Institute, Columbia University) mantiene una valutazione prudente, con ancora una quota rilevante di probabilità per ENSO-neutrale nel trimestre iniziale, a sottolineare l’incertezza tipica delle transizioni ENSO.

In sostanza, l’atmosfera potrebbe “sentire” un segnale da La Niña proprio tra fine autunno e avvio dell’inverno europeo, fase in cui si costruiscono molte delle configurazioni bariche chiave per il freddo nel Vecchio Continente.

Perché La Niña può aumentare il rischio di freddo e neve in Europa

Gli effetti di ENSO sull’Europa non sono lineari né identici in ogni evento. Tuttavia, diversi studi mostrano come il segnale ENSO possa modulare l’NAO (North Atlantic Oscillation) e i pattern di blocco atlantici-scandinavi attraverso treni d’onda di Rossby attivati dalle anomalie convettive tropicali. In termini semplici: La Niña può favorire configurazioni più “meridiane”, con scambi di massa d’aria nord–sud più marcati e irruzioni fredde verso l’Europa, stravolgendo l’attuale scenario di zonalità atlantica spinta che ha condizionato tutta l’estate (con l’Anticiclone delle Azzorre e la Depressione d’Islanda) e sta continuando in quest’inizio d’autunno.

Il Met Office indica che durante La Niña aumenta il rischio di un avvio d’inverno più freddo in Europa occidentale (con successivo possibile rialzo zonale più avanti nella stagione): un segnale coerente con le teleconnessioni attese tra ottobre e inizio inverno.

Inoltre, ricerche recenti mostrano che gli inverni europei risultano più prevedibili proprio negli anni con forte El Niño o La Niña, perché il segnale tropicale blocca parzialmente la circolazione euro-atlantica. Ciò non garantisce il freddo, ma aumenta la probabilità di pattern riconoscibili (blocco, deviazioni del getto, NAO negativa), spesso associati a episodi di gelo e nevicate diffuse.

Un filo con la storia recente

Gli archivi meteorologici mostrano che diverse annate caratterizzate da La Niña o da transizioni ENSO hanno coinciso con inverni rigidi e nevosi in Europa. Un caso emblematico è quello del 2009/2010, quando una forte La Niña fu associata a una persistente NAO negativa, con ondate di gelo che colpirono il Regno Unito e gran parte dell’Europa centro-settentrionale.

Un altro episodio significativo si registrò tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90: durante la La Niña del 1988/1989 si ebbero anomalie fredde diffuse sul continente, anche se l’Italia fu interessata in misura minore.

Molto più incisiva fu invece la fase di La Niña del 1995/1996, che coincise con un inverno rigido in gran parte dell’Europa orientale e centrale, con nevicate eccezionali e ripetute irruzioni artico-continentali.

Anche in Italia troviamo tracce di inverni memorabili in anni legati a La Niña. L’inverno 2005/2006, ad esempio, segnato da un episodio di La Niña moderata, portò ondate di gelo storiche nel mese di gennaio e soprattutto la straordinaria nevicata del 27-28 gennaio 2006 che imbiancò Roma e molte città del Centro-Sud.

Un altro inverno molto freddo, pur con un segnale ENSO più neutrale, fu quello del 2012, quando l’Italia visse una delle più intense irruzioni artico-continentali degli ultimi decenni: quell’anno il contesto teleconnettivo era ancora influenzato dal precedente evento di La Niña, a testimonianza di come il segnale del Pacifico possa avere ripercussioni ritardate sulla circolazione euro-atlantica.

Questi esempi non significano che ogni La Niña porti automaticamente freddo e neve in Europa, ma dimostrano che il legame statistico esiste e che gli inverni con ENSO “estremo” (forte El Niño o forte La Niña) risultano più “ordinati” e riconoscibili anche alle nostre latitudini.

Cosa può significare per l’Italia: gli scenari più probabili

Italia settentrionale (Alpi e Pianura Padana)

Pattern di blocco con NAO negativa e alta pressione tra Groenlandia e/o Scandinavia possono convogliare aria artico-continentale verso l’Europa centro-orientale e la Val Padana, specie nel primo terzo dell’inverno (dicembre): in queste configurazioni aumenta il rischio di nebbie persistenti, inversioni termiche e nevicate da “cuscinetto freddo” con minimi di Genoa low o “ritornanti” dal Golfo Ligure. Episodi di neve fino in pianura diventano plausibili, soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e basso Veneto. Dopo anni, la neve potrebbe tornare copiosa anche su Venezia.

Sulle Alpi il segnale è più legato alla traiettoria delle depressioni: irruzioni fredde orientali e ciclogenesi sul Tirreno settentrionale possono dare episodi abbondanti sul settore centro-occidentale; ingressi da nord-ovest legati a ondulazioni del getto possono invece favorire sfondamenti e nevicate diffuse a quote medio-basse.

Versante adriatico e Sud peninsulare

Con aria continentale che entra dalla porta della Bora e si approfondisce un minimo sull’Adriatico, aumentano gli episodi di stau freddo su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con nevicate talora fino in collina o localmente in pianura nelle fasi più incisive.

Appennino centrale e meridionale: in scenari di aria fredda e ciclogenesi mediterranee, la quota neve può scendere rapidamente; accumuli importanti sono possibili su dorsale appenninica e Sila/Aspromonte quando l’alimentazione fredda persiste per più giorni.

Tirreno centrale e Nord-Ovest

Con minimi sul Ligure o Tirreno e aria fredda preesistente, possibili nevicate a bassa quota su Piemonte, entroterra ligure, bassa lombarda e alta Toscana. Gli episodi più significativi si verificano quando l’aria fredda arriva prima della ciclogenesi (cuscino padano consolidato) e il richiamo mite resta confinato ai bassi strati costieri. Possibilità di nevicate anche su Roma e nel Lazio.

In sintesi: gli assetti atmosferici più tipici di un avvio d’inverno con segnale da La Niña aumentano la probabilità – non la certezza – di ondate fredde e nevicate anche estese sul continente europeo e, a tratti, sull’Italia, in particolare tra fine novembre e gennaio.

Mese per mese: non previsioni meteo, ma una tendenza stagionale

Novembre → inizio dicembre: fase statisticamente più favorevole a primi blocchi e afflussi freddi in Europa con episodi neve anche a bassa quota sul Nord Italia e Adriatico se si innescano minimi mediterranei.

Fine dicembre → gennaio: possibile alternanza di fasi fredde e rimonte zonali; se NAO resta negativa e la circolazione rimane “spezzata”, ondate artico-continentali possono raggiungere il Mediterraneo con neve diffusa lungo l’Adriatico e nell’interno del Centro-Sud.

Febbraio: alcuni studi e verifiche stagionali recenti mostrano che, in La Niña, la tendenza a un flusso più occidentale può aumentare nella seconda parte dell’inverno (rischio piogge/nevicate più frequenti al Nord-Ovest e Alpi se passano saccature atlantiche), ma questo punto è più incerto e dipende da come evolveranno NAO/AO e dall’eventuale comparsa di blocchi scandinavi.

Teleconnessioni chiave da monitorare

NAO (North Atlantic Oscillation) – Un segno negativo favorisce discese fredde sull’Europa e l’Italia. Il legame con ENSO esiste ma varia per stagione e per tipo di La Niña (est-Pacific vs central-Pacific). L’EP La Niña è associata più spesso a NAO negativa e clima più freddo in Europa occidentale.

Getto polare e blocchi – La risposta d’onda dal Pacifico tropicale può innescare blocchi tra Groenlandia e Scandinavia, precondizione per freddo e neve diffusi nel continente.

Stratosfera/Polo – Interazioni con QBO e stato del vortice polare possono amplificare o smorzare il segnale. (La relazione con La Niña è meno univoca rispetto a El Niño: fondamentale seguire lo stato della stratosfera fra dicembre e gennaio.)

Esempi storici e “memoria” atmosferica

Ricostruzioni e studi sull’influenza del Pacifico mostrano che gli effetti ENSO possono persistere o ripresentarsi anche a distanza di mesi modulando il getto atlantico: dopo episodi di La Niña, inverni più freddi in Europa nord-occidentale non sono rari (es. 2009/10). Ciò non implica che ogni La Niña porti gelo estremo con certezza, ma aumenta il rischio di eventi freddi significativi.

Cosa aspettarsi in Italia: aree a rischio neve e freddo

Alta probabilità di episodi nevosi (se i pattern teleconnettivi si realizzano): Val Padana occidentale e centrale, entroterra ligure, fascia adriatica da Romagna a Puglia, Appennino (in particolare centrale e meridionale) e Alpi centro-occidentali.

Eventi potenzialmente eclatanti: irruzioni artico-continentali con Bora tesa e ciclogenesi sull’Adriatico o Tirreno possono produrre nevicate estese su coste e pianure adriatiche e accumuli molto abbondanti in Appennino.

Finestra temporale più sensibile: fine novembre–gennaio, quando il segnale da La Niña (se presente) tende a pesare di più sulla circolazione euro-atlantica.

Attenzione all’incertezza: cosa può smorzare lo scenario “freddo e nevoso”

Probabile La Niña debole/di breve durata: NOAA/CPC suggerisce che il picco “freddo” ENSO potrebbe esaurirsi entro l’inizio dell’inverno, con ritorno a neutralità; in tal caso lo skill stagionale diminuisce e il segnale freddo può risultare intermittente.

Competizione con altri driver: NAO/AO, stato del vortice polare, Atlantico nordico, IOD e pattern euro-mediterranei possono prevalere sul segnale ENSO.

Riscaldamento globale: anche con La Niña, il WMO prevede anomalie termiche positive su larga scala; ciò non impedisce episodi di gelo e grandi nevicate, ma può accorciarne la durata o rialzare le quote medie tra un’irruzione e l’altra.

Previsioni Meteo Inverno 2025/2026: una tendenza stagionale a grande distanza, da prendere con le pinze

Le evidenze più aggiornate indicano un ritorno di La Niña tra autunno e inizio inverno 2025/26. Pur non essendo una garanzia di gelo, aumentano le probabilità che l’Europa sperimenti pattern di blocco favorevoli a irruzioni fredde e nevicate diffuse, con impatti potenzialmente marcati anche sull’Italia, in particolare tra fine novembre e gennaio.

Il messaggio chiave è di prepararsi a uno scenario invernale più dinamico e potenzialmente severo rispetto agli ultimi anni: neve abbondante in montagna, episodi a bassa quota al Nord e lungo l’Adriatico diventano scenari plausibili se NAO/AO si allineano nella fase giusta. La prudenza resta d’obbligo – il segnale potrebbe affievolirsi con il ritorno a neutralità – ma l’inverno 2025/26 parte con carte in regola per regalare freddo e neve su molte aree d’Europa e d’Italia.