Previsioni Meteo Inverno, emerge La Niña: prime indicazioni sul potenziale di nevicate

Le previsioni sulle nevicate per l’inverno 2025-2026 mostrano un segnale meteorologico globale proveniente da un nuovo evento La Niña, che si sta già sviluppando nel Pacifico e si sta preparando per l’inverno. La Niña sarà il principale fattore meteorologico globale per le prossime stagioni. In un articolo pubblicato su Severe Weather Europe, Andrej Flis analizza cosa mostrano gli ultimi dati oceanici e quali sono le aspettative per la stagione 2025-2026, oltre alle previsioni sulle nevicate mese per mese in Europa, utilizzando i due principali sistemi di previsione meteorologica a lungo termine a livello globale.

Impatto sul meteo stagionale globale

La Niña è un evento freddo nella vasta regione ENSO, situata nell’Oceano Pacifico equatoriale. Questa regione alterna fasi calde e fredde ogni 1-3 anni circa. La fase calda è chiamata El Niño, mentre quella fredda è chiamata La Niña. Di seguito è riportata l’ultima analisi delle anomalie oceaniche del NOAA CRW. Mostra acque superficiali più fredde del normale nelle regioni ENSO centrali e orientali, con anomalie fredde che hanno una forma a “onda”. Ciò è dovuto ai forti alisei orientali che spingono le acque verso ovest, creando vortici sulla superficie oceanica.

Questo è l’inizio precoce del raffreddamento che dovrebbe trasformarsi in un debole, ma significativo evento La Niña per la stagione invernale 2025-2026. Ma questi eventi servono anche come indicatori dello stato generale del sistema meteorologico globale, non solo come fattori determinanti, spiega Flis.

Ogni fase ENSO influenza significativamente le precipitazioni tropicali, i pattern di pressione e le complesse dinamiche tra oceano e atmosfera. Modificando la circolazione, l’ENSO ha un impatto significativo sulle precipitazioni tropicali e sui pattern di pressione, alterando il sistema di feedback atmosfera-oceano. Questo sistema di feedback contribuisce a diffondere l’influenza dell’ENSO a livello globale, modificando i pattern di temperatura e nevicate invernali.

Di seguito è riportata un’immagine ufficiale di previsione multimodello, che mostra le previsioni a lungo termine delle anomalie oceaniche. Si possono osservare le condizioni di La Niña nel Pacifico tropicale, che si prevede dureranno per tutto l’autunno e fino all’inverno. Si prevede un indebolimento di La Niña durante l’inverno, con un importante passaggio previsto per il prossimo anno a una fase calda.

Quindi, cosa significa esattamente questo per i pattern meteorologici invernali e il potenziale di nevicate? Mentre La Niña solitamente mostra un impatto più diretto su Stati Uniti e Canada, non si sa se l’Europa abbia influenze specifiche/dirette, poiché è troppo lontana dalla fonte. Ma questo non significa che non abbia alcun impatto. La Niña modifica effettivamente il meteo a livello globale, ma a parte l’influenza diretta sul Nord America, luoghi come l’Europa hanno molti altri fattori in gioco prima che l’influenza di La Niña possa estendersi così lontano, spiega Flis, che analizza poi le previsioni effettive delle nevicate invernali basate sugli ultimi modelli previsionali.

Poiché gli ultimi dati previsionali sono stati pubblicati a metà/fine agosto, i dati di febbraio non sono ancora inclusi.

Previsioni delle nevicate invernali

Vengono utilizzati due sistemi di previsioni meteorologiche stagionali consolidati, l’ECMWF e l’UKMO. I dati utilizzati per produrre le immagini sono gli ultimi disponibili, risalenti a metà agosto. Viene analizzata prima la previsione media delle nevicate per novembre-dicembre-gennaio, e poi un’analisi mensile.

È bene sottolineare che queste previsioni mostrano l’anomalia delle nevicate, ovvero le aree in cui si prevede nevicherà di più (o meno) del normale. Se si prevede che un’area riceverà meno nevicate del normale, non significa che non nevicherà, ma solo che sono previste meno nevicate del solito.

Previsioni neve ECMWF inverno 2025-2026

Guardando all’Europa, ECMWF prevede nevicate inferiori alla media nel periodo novembre-gennaio. Sono previste più nevicate del normale su alcune parti della Scandinavia. Ci sono alcuni break nel deficit di nevicate nelle zone centrali, ma è interessante notare che sono previste più nevicate sulla zona meridionale del Regno Unito.

Anche le previsioni di novembre mostrano nevicate per lo più inferiori alla media in tutta Europa. Un certo potenziale di nevicate maggiori è previsto sulla Scandinavia, ma anche lì, si può notare che sono limitate dall’altitudine più elevata.

Le previsioni per le nevicate di dicembre indicano meno nevicate del normale su gran parte del continente. Un’area con più nevicate si trova sui Balcani centrali, nell’estremo sud del Regno Unito e in una piccola parte della Scandinavia.

Le previsioni di gennaio mostrano un potenziale nevoso migliorato su gran parte del continente. Questo sembra dovuto a un’anomalia di alta pressione a nord, che porta aria più fredda sul continente. Un potenziale nevoso maggiore si osserva nel Regno Unito e nelle zone centrali.

Previsioni neve UKMO inverno 2025-2026

Osservando la media stagionale per l’Europa del sistema di previsioni a lungo termine UKMO, sviluppato dal Met Office del Regno Unito, si vede un’altra previsione di nevicate deboli, molto peggiore di quella dell’ECMWF. Si prevede che la maggior parte del continente avrà meno nevicate del normale, ad eccezione di alcune zone settentrionali. Tuttavia, “seguendo le sue previsioni ormai da alcuni anni, ha un tendenza (bias del modello) a mostrare meno nevicate”, afferma Flis.

Le previsioni di novembre mostrano un potenziale nevoso inferiore alla media su gran parte dell’Europa. Anche in questo caso, sono previste maggiori nevicate sulle zone settentrionali, proprio come nelle previsioni dell’ECMWF, ma qui sono ancora più limitate dall’altitudine, il che indica un mese caldo.

Le previsioni per le nevicate di dicembre non mostrano miglioramenti significativi, fatta eccezione per le consuete altitudini più elevate delle zone settentrionali. Il resto del continente mostra un mese di nevicate ben al di sotto della media.

Non sono previsti cambiamenti significativi per gennaio in tutto il continente. Come mostra la previsione, il potenziale nevoso è solo nelle zone settentrionali. Nel complesso, questo modello mostra un inverno piuttosto mite in Europa.

“Potremmo discutere su quale modello abbia una previsione migliore, ma probabilmente è l’ECMWF, poiché l’UKMO sembra sempre essere un po’ più (o troppo) sul lato più caldo. Soprattutto nelle sue prime elaborazioni, come i dati di agosto e persino di settembre”, conclude Flis.