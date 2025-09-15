Previsioni Meteo Lombardia: “aria più fredda in arrivo”

“All’inizio della settimana un vasto centro di bassa pressione sul nord Europa influenza le condizioni meteorologiche anche sul nord Italia. Aria più fredda in arrivo sulla Lombardia con venti settentrionali in quota e rinforzi sulle creste alpine e prealpine martedì sera e mercoledì. Da giovedì inizierà a formarsi un centro di alta pressione da sudovest, e si prevede che rimarrà sulla regione almeno fino a sabato; questo porterà giornate prevalentemente soleggiate, temperature in aumento e venti deboli“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, nella notte locali addensamenti.

Precipitazioni: assenti, salvo qualche piovasco sulle Alpi nella notte.

Temperature: minime e massime generalmente in lieve aumento. In pianura minime tra 15 e 20°C, massime tra 26 e 31°C.

Zero termico: sui settori meridionali tra 3500 e 4000 metri, su quelli settentrionali tra 3100 e 3600 metri e in serata in abbassamento.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna inizialmente variabili e in serata da nord, con locali rinforzi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.