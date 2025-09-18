Previsioni Meteo Lombardia: arriva il maltempo autunnale

“Sull’Europa Centrale una vasta area di alta pressione favorirà tempo stabile fino a domenica, con cielo sereno o poco nuvoloso, assenza di precipitazioni e aumento delle temperature. L’approfondimento di una saccatura di origine nord atlantica sulla Francia, porterà domenica un aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazione a partire dai settori nordoccidentali e lunedì precipitazioni diffuse e calo delle temperature. Martedì persisterà la fase di instabilità con possibilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie e massime in aumento. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 26 e 30 °C.

Zero termico: tra 4200 e 4600 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili.

Altri fenomeni: nella notte e al primo mattino non si escludono isolati banchi di nebbia sulla bassa pianura.

