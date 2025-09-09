Previsioni Meteo Lombardia: attenzione domani, forte maltempo e temperature in calo

“Sulla Lombardia tempo instabile per una vasta area di bassa pressione sulle isole Britanniche che porta perturbazione in diverse fasi sull’Italia. Soprattutto mercoledì sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche di forte intensità, e temperature in calo. Altrimenti rovesci o temporali più locali intervallati da ampie schiarite. Da domenica pomeriggio è prevista una stabilizzazione delle condizioni meteorologiche“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi prevalentemente nuvoloso, ampie schiarite a tratti soprattutto in pianura.

Precipitazioni: locali a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura tra 23 e 27 °C.

Zero termico: tra 3500 e 3800 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, con locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso, con locali schiarite a partire dai settori occidentali dal pomeriggio.

Precipitazioni: diffuse da deboli a moderate, sui settori settentrionali localmente anche di forte intensità. In serata rovesci o temporali sparsi, soprattutto sulla pianura.

Temperature: minime stazionarie e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 20 e 25 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3500 metri, sui settori sudorientali fino a 3800 metri.

Venti: in pianura inizialmente da nord sui settori occidentali e da est su quelli orientali, dal pomeriggio di direzione variabile con locali rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi. In montagna deboli variabili, localmente raffiche più intense associate ai forti acquazzoni.

