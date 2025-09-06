Previsioni Meteo Lombardia: breve tregua dal maltempo nel weekend, poi “forti piogge diffuse”

“All’inizio della prossima settimana è previsto che una vasta perturbazione Nordatlantica interesserà la regione. Da lunedì sera, o martedì, piogge diffuse con la possibilità di moderata o forte intensità. Temperature massime in calo e venti in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Oggi sereno o poco nuvoloso con nubi alte in transito che occasionalmente possono essere dense.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. In pianura minime tra 14 e 19°C, massime tra 25 e 30°C.

Zero termico: tra 3500 e 4100 metri, in rialzo e dal pomeriggio intorno ai 4100 metri ovunque.

Venti: in pianura molto deboli, in montagna deboli di direzione variabile.

Altri fenomeni: possibile foschie sulla bassa pianura centrale nelle ore più fredde.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sereno o poco nuvoloso, nubi alte in transito da nord verso sud, e locali annuvolamenti sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno ai 16°C, massime intorno ai 28°C.

Zero termico: tra 4000 e 4500 metri.

Venti: in pianura molto deboli, in montagna deboli di direzione variabile.

