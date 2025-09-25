Previsioni Meteo Lombardia: condizioni instabili fino a sabato

“Una struttura depressionaria centrata sul Nord Italia, in spostamento lentamente verso il Nord delle Alpi, causa condizioni instabili sulla Lombardia fino a sabato, con precipitazioni sparse a tratti, anche a carattere di rovescio o temporale, alternate a schiarite, più intense e diffuse nella giornata di venerdì. Temperature senza grandi variazioni. Con lo spostamento del minimo verso sud, domenica condizioni temporaneamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso, bassa probabilità di precipitazione e temperature in aumento. Da lunedì l’avvicinamento di un’area di bassa pressione dall’Europa Nord Orientale, apre una fase di tempo incerto, ma con basse probabilità di precipitazioni importanti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo coperto o molto nuvoloso; schiarite in serata sulla bassa pianura.

Precipitazioni: deboli diffuse, localmente anche moderate, temporali occasionali. Limite neve 1600-1800 metri.

Temperature: minime in aumento e massime in calo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 16 e 19 °C.

Zero termico: tra 2200 e 2500 metri.

Venti: in pianura generalmente deboli orientali; in montagna deboli variabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.