Previsioni Meteo Lombardia: da domenica pomeriggio primi segnali di cambiamento

“Un vasto campo di alta pressione sull’Europa centro-meridionale porta una situazione atmosferica stabile sulla Lombardia fino a domenica, con giornate prevalentemente soleggiate e calde. Domenica pomeriggio l’approfondimento di una vasta saccatura Nord Atlantica sarà l’inizio di un cambiamento del regime meteorologico e si prevede, soprattutto sui settori occidentali della regione, la possibilità di precipitazioni. Lunedì e martedì seguirà lo sviluppo di un ampio centro di bassa pressione sull’Europa centrale con precipitazioni diffuse sulla nostra regione, localmente anche di forte intensità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno con passaggio di nubi alte a tratti, nella notte e al primo mattino locali addensamenti di nubi basse sulla pianura.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in pianura minime e massime stazionarie o in lieve aumento, minime tra 15 e 20 °C, massime tra 27 e 32 °C.

Zero termico: intorno ai 4400 metri.

Venti: in pianura molto deboli di direzione variabile; in montagna deboli variabili, sulle Alpi in rinforzo da sud con forti raffiche in alta quota.

Altri fenomeni: nella notte e al primo mattino possibili banchi di nebbia sulla pianura.

