Previsioni Meteo Lombardia: da oggi cambia tutto, al via peggioramento autunnale

Oggi pomeriggio “l’approfondimento di una vasta saccatura Nord Atlantica sarà l’inizio di un cambiamento del regime meteorologico e si prevede, soprattutto sui settori occidentali della regione, la possibilità di precipitazioni“. Domani, Equinozio d’Autunno, e martedì “seguirà lo sviluppo di un ampio centro di bassa pressione sull’Europa centrale con precipitazioni diffuse sulla nostra regione, localmente anche di forte intensità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi nuvolosità irregolare, sulla pianura orientale prevalentemente sereno.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio deboli, o localmente moderate, soprattutto sui settori nordoccidentali; non si esclude qualche temporale.

Temperature: minime e massime stazionare o in lieve calo. In pianura minime intorno ai 18°C, massime intorno ai 28°C.

Zero termico: nella notte tra 3900 e 4400 metri, in abbassamento durante la giornata a partire da nordovest fino a 3500 metri in serata.

Venti: in pianura deboli da est con locali rinforzi dal pomeriggio; in montagna da deboli a moderati prevalentemente da sud con forti raffiche ad alta quota.

Altri fenomeni: possibilità di isolati banchi di nebbia sulla bassa pianura.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: diffuse, localmente di forte intensità soprattutto sulle Prealpi. Non si escludono locali rovesci o temporali.

Temperature: minime generalmente stazionarie, massime in brusco calo.

Zero termico: tra 3300 e 3800 metri.

Venti: da deboli a moderati, localmente con forti raffiche; in pianura e sulle Prealpi occidentali da est, altrove in montagna prevalentemente da sud.

