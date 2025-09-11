Previsioni Meteo Lombardia: domani e sabato piogge diffuse in tutta la regione

“Una saccatura proveniente dalle isole britanniche si approfondisce in diverse fasi causando una rotazione dei flussi in quota che influenzano il tempo sulla Lombardia nei prossimi giorni. Per la giornata odierna i flussi occidentali determinano condizioni stabili, con bassa probabilità di fenomeni precipitativi, ma già da domani la flessione del geopotenziale verso sud e sudovest determina l’inizio di una fase blandamente instabile, con precipitazioni diffuse su tutta la regione che insisteranno maggiormente sabato. Domenica rimonta anticiclonica con avvezione di aria calda in quota che stabilizza le condizioni meteorologiche. La stabilità si manterrà fino a martedì, quando il cedimento del promontorio lascerà spazio a una maggiore probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare con ampie schiarite ma anche locali addensamenti.

Precipitazioni: deboli isolati, soprattutto sui settori nordoccidentali nella prima parte del giorno. Non esclusi locali rovesci o temporali.

Temperature: minime e massime generalmente stazionarie. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 25 e 29 °C.

Zero termico: intorno ai 3100 metri sui settori settentrionali e 3800 metri su quelli meridionali. In generale calo verso sera.

Venti: generalmente deboli o molto deboli di direzione variabile. Verso sera rinforzi da est e da nord sulla pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.