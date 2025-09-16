Previsioni Meteo Lombardia: domani temporaneo calo delle temperature, poi “valori ben al di sopra della media”

“La settimana sulla Lombardia prosegue con un tempo marcatamente stabile grazie alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico la cui espansione da sud-ovest investe la regione e la cui permanenza si protrae fino al fine settimana. Le precipitazioni saranno prevalentemente assenti e le temperature, dopo un temporaneo calo nella giornata di mercoledì, tenderanno ad aumentare raggiungendo valori ben al di sopra della media stagionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare con ampie schiarite. In serata cielo prevalentemente sereno ovunque.

Precipitazioni: assenti, non si escludono isolati piovaschi sulle Prealpi.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 14 e 18 °C, massime tra 25 e 28 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3700 metri, in rialzo già dal mattino a partire dai settori sudoccidentali fino a 4800 metri.

Venti: nella notte deboli o moderati da est sulla pianura orientale e da nord sui settori occidentali, in montagna generalmente deboli da sud ma in alta quota moderati con forti raffiche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.