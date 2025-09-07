Previsioni Meteo Lombardia: forte maltempo e crollo delle temperature in arrivo

All’inizio della prossima settimana una vasta perturbazione Nordatlantica interesserà la Lombardia. Da domani sera, o martedì, sono attese piogge diffuse con la possibilità di moderata o forte intensità, temperature massime in calo e venti in aumento: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare con ampie schiarite.

Precipitazioni: locali, soprattutto sui settori settentrionali dal pomeriggio.

Temperature: minime e massime stazionarie.

Zero termico: tra 3700 e 4200 metri.

Venti: in pianura molto deboli, in montagna deboli di direzione variabile con locali rinforzi dal pomeriggio sulle Alpi.

Come accennato, martedì è previsto l’ingresso di una perturbazione Nordatlantica che porterà un maggiore instabilità sulla regione. Aumento della nuvolosità a partire da nordovest seguito da precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità. Temperature massime in calo. Mercoledì la perturbazione continuerà ad interessare la regione. Prevalentemente piogge diffuse, con possibilità di forte intensità localmente sulle Prealpi, e venti in aumento.

