Previsioni Meteo Lombardia: instabilità fino a sabato

“Una struttura depressionaria centrata sulla Francia si sta spostando lentamente verso l’Italia del Nord, mantenendo condizioni ancora instabili sulla Lombardia fino a sabato, con precipitazioni sparse a tratti, anche a carattere di rovescio o temporale, alternate a schiarite. Con lo spostamento del minimo verso sud, domenica condizioni temporaneamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso, bassa probabilità di precipitazione e temperature in aumento. Lunedì, l’avvicinamento di una nuova struttura di bassa pressione sulla Francia, porterà ad una nuova fase di tempo incerto“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli diffuse. Non si escludono isolati rovesci o temporali. Limite neve 1800-2000 m.

Temperature: minime in calo e massime in aumento sulla pianura, in calo o stazionarie sui rilievi. In pianura minime tra 9 e 13 °C, massime tra 19 e 23 °C.

Zero termico: tra 2400 e 2600 metri.

Venti: deboli variabili, possibilità di locali rinforzi associati a fenomeni temporaleschi.

