Previsioni Meteo Lombardia: maltempo da oggi a domenica mattina

“L’approfondimento di una struttura depressionaria proveniente dalle isole britanniche porta una rotazione dei flussi in quota da ovest a sudovest, che causa un progressivo aumento della instabilità a partire da oggi fino a domenica mattina, con precipitazioni diffuse su tutta la regione che insisteranno maggiormente tra sabato e domenica. La successiva rimonta di un’area di alta pressione garantirà tempo stabile e assenza di precipitazione fino a martedì, quando il cedimento del promontorio lascerà spazio ad una fase debolmente instabile fino a mercoledì, con una maggiore probabilità di deboli precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino da molto deboli a moderate sui settori centro settentrionali, poi nel pomeriggio in estensione su tutta la regione. Non esclusi fenomeni precipitativi anche localmente intensi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sui rilievi settentrionali, massime in calo. In pianura minime tra 15 e 19°C, massime tra 20 e 24°C sulla pianura occidentale e tra 24 e 26°C su quella orientale.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili con locali rinforzi; in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza, con locali rinforzi nel pomeriggio sui rilievi di confine e Alpi Retiche orientali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.