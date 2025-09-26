Previsioni Meteo Lombardia: maltempo fino a domenica, poi breve tregua

“L’area di bassa pressione, chiamata tempesta Alessio, è ancora attiva e sulla Lombardia persistono condizioni di instabilità fino a domenica quando il minimo si sposterà verso sudest dalla sua posizione attuale appena a nordovest dell’Italia. Cielo a tratti molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche di moderata o forte intensità e possibili temporali. Domenica e lunedì miglioramento del tempo con molto spazio per il sole e temperature massime in aumento. Da metà della prossima settimana si prevede l’avvicinamento di una nuova area depressionaria da nordovest con aumento della nuvolosità e possibilità di acquazzoni sparse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte e al mattino cielo molto nuvoloso, dal pomeriggio progressiva diminuzione della nuvolosità a partire dai settori occidentali, in serata sereno o poco nuvoloso con alcune nubi residue a est.

Precipitazioni: sparse a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata a partire dai settori occidentali. Neve oltre 1800 metri.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 10 e 15 °C, massime tra 17 e 22 °C.

Zero termico: tra 2000 e 2500 metri.

Venti: deboli variabili con locali rinforzi associati ai fenomeni convettivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.