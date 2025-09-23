Previsioni Meteo Lombardia: maltempo fino al weekend

“Un ampio centro di bassa pressione in approfondimento sull’Europa centro-sudoccidentale si sta lentamente spostando verso est, con effetti di instabilità che saranno persistenti fino a fine settimana. Sulla Lombardia nuvolosità irregolare e precipitazioni sparse a tratti, a carattere di rovescio o temporale, alternati con spazi soleggiati. Temperature massime in pianura generalmente tra 20 e 25 °C, e possibili ulteriore calo venerdì. Domenica 28 si prevede che il minimo si sposterà verso sud portando ad un miglioramento della situazione meteorologica sulla regione e temperature massime in aumento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo inizialmente molto nuvoloso, in mattinata diminuzione della nuvolosità a partire da ovest seguita da ampie schiarite.

Precipitazioni: locali, dal pomeriggio a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime e massime generalmente in calo. In pianura minime intorno tra 10 e 14 °C, massime tra 20 e 25 °C.

Zero termico: tra 2400 e 2900 metri.

Venti: generalmente deboli di direzione variabile, sul varesotto e sul milanese in rinforzo da nord nel pomeriggio. Locali rinforzi nei fenomeni temporaleschi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.