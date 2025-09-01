Previsioni Meteo Lombardia: maltempo oggi e domani, ecco i settori più colpiti

MeteoWeb

“Una profonda saccatura sull’Europa occidentale e in progressivo scorrimento verso est, determina tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani condizioni instabili, con precipitazioni diffuse e più intense sui settori alpini e prealpini, non escluse anche a carattere temporalesco. A metà settimana rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, con giornate soleggiate e rialzo dei valori massimi di temperatura. Per il fine settimana condizioni prevalentemente stabili sebbene non si escludano deboli piogge a ridosso dell’arco alpino“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi nel corso del pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità, più marcata sulla fascia di montagna e pianura centro occidentale.

Precipitazioni: da deboli a moderate nel pomeriggio sui settori centro occidentali, in intensificazione in serata da moderate a localmente forti, più marcate sui settori prealpini centro occidentali, non escluse a carattere temporalesco in serata, più probabili in Appennino e bassa pianura occidentale; poco probabili o al più deboli sulla pianura orientale.

Temperature: massime in pianura tra 24 e 27 °C.

Zero termico: tra 3300 e 3700 metri, i valori più elevati in Appennino e Pianura. metri.

Venti: in pianura a tratti moderati orientali o da nord, in montagna rinforzi di vento dai quadranti meridionali.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso ovunque per nubi medio basse fino alle prime ore del pomeriggio, quindi graduali schiarite irregolari e via via più marcate verso sera.

Precipitazioni: diffuse nella notte moderate sui settori alpini e prealpini, deboli o localmente sparse irregolari in pianura; in lieve attenuazione al mattino, ma persistenti irregolarmente sparse fino a metà pomeriggio, quindi progressiva attenuazione ed esaurimento.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 22 e 25 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3500 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli o a tratti moderati di direziona variabile.

