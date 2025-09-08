Previsioni Meteo Lombardia: mercoledì “clou” del maltempo e crollo delle temperature

“La settimana in arrivo vede sulla Lombardia un tempo fortemente variabile causata dalla continua rotazione dei flussi in quota indirizzati da una vasta area di bassa pressione proveniente dalle isole Britanniche che si approfondisce in diverse fasi. Le condizioni oramai autunnali determinano temperature nella media stagionale o anche al di sotto, in particolare nella giornata di mercoledì si avrà un vistoso calo delle massime in concomitanza con la fase più perturbata di questi giorni. Le precipitazioni accompagneranno l’intera settimana, ma sarà bassa la probabilità di temporali mentre si attende un carattere maggiormente persistente delle stesse al loro manifestarsi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale”.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente nuvoloso, con locali addensamenti. Non escluse schiarite in pianura.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse ma possibili anche a carattere di rovescio.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 16 e 19 °C, massime tra 22 e 26 °C.

Zero termico: tra 3500 e 3800 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, con locali rinforzi in pianura dal pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.