Previsioni Meteo Lombardia: nuova ondata di maltempo all’orizzonte

“Da metà della prossima settimana si prevede l’avvicinamento di una nuova area depressionaria da nordovest con aumento della nuvolosità e possibilità di acquazzoni sparse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sui rilievi.
Precipitazioni: locali sull’Appennino e su Alpi e Prealpi orientali.
Temperature: minime in calo, massime in aumento.
Zero termico: intorno ai 2800 metri.
Venti: deboli o molto deboli variabili, locali rinforzi sulle creste alpine.
Altri fenomeni: sulla bassa pianura possibili isolati banchi di nebbia.
