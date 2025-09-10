Previsioni Meteo Lombardia: oggi “precipitazioni persistenti” in tutta la regione

“Una vasta area di bassa pressione proveniente da nord-ovest mantiene sulla Lombardia il tempo instabile per tutta la giornata, con precipitazioni persistenti sull’intera regione. Giovedì il passaggio dell’asse della saccatura e la rotazione dei flussi da ovest renderà le condizioni di tempo più stabili fino a venerdì, quando un nuovo ulteriore approfondimento dell’area di bassa pressione porterà una nuova blanda instabilità. Domenica, a partire dal pomeriggio, nuova rimonta anticiclonica che stabilizzerà le condizioni riportando il cielo sereno o poco nuvoloso e bassa probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Oggi prevalentemente coperto o molto nuvoloso, con locali schiarite.

Precipitazioni: diffuse da deboli a moderate, sui settori settentrionali localmente anche di forte intensità; in serata persistenza dei fenomeni su buona parte della regione ma diffusa attenuazione delle piogge specie sui rilievi. Non escluse precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura tra 21 e 24 °C.

Zero termico: tra 3100 e 3500 metri.

Venti: deboli o molto deboli variabili, con locali rinforzi associati ai fenomeni precipitativi più intensi.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti soprattutto nella prima parte del giorno.

Precipitazioni: prevalentemente assenti, ma non escluse locali deboli o molto deboli.

Temperature: minime in calo, massime in sensibile aumento. In pianura minime tra 14 e 17 °C, massime tra 25 e 29 °C.

Zero termico: tra 3000 e 3300 metri, in risalita fino a 4000 metri nel pomeriggio a partire dai settori sudoccidentali.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, sui rilievi deboli a regime di brezza. In serata locali rinforzi da sud sull’Appennino e sulla pianura.

Altri fenomeni: Disagio da calore in rialzo sulla pianura, specie sulle province orientali.

