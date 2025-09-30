Previsioni Meteo Lombardia: ottobre riporta il maltempo, piogge nel weekend

“Condizioni meteorologiche blandamente stabili sulla Lombardia a causa della presenza di una vasta area depressionaria sull’Europa orientale che indirizza flussi secchi da nord fino a venerdì. La probabilità di precipitazione rimarrà bassa per questi giorni e la nuvolosità variabile, con l’alternanza di periodi con cielo nuvoloso e periodi di cielo sereno. Sabato l’avvicinamento di una saccatura con un nucleo molto freddo in quota perturba notevolmente le condizioni, aumentando la probabilità di precipitazioni che potranno interessare in modo diffuso la regione nella giornata di sabato; attesi inoltre significativi rinforzi di vento. Domenica il rapido passaggio dell’asse della saccatura riporta le condizioni verso una fase stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse, concentrate per lo più nella prima parte del giorno.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 12 e 14 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: tra 2400 e 2700 metri, in diffuso calo a 2200 metri già dal mattino a partire dai settori orientali e poi fino a 2000 metri verso sera.

Venti: su pianura e Appennino deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili con raffiche anche forti su Oltrepo’ pavese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.