Previsioni Meteo Lombardia: peggioramento dal pomeriggio, maltempo fino a domani

“L’area di alta pressione sul Mediterraneo assicura una fase stabile sulla Lombardia fino a oggi pomeriggio, favorendo una giornata prevalentemente serena. Poi dal pomeriggio il passaggio di una saccatura di origine atlantica causerà una temporanea instabilità fino a venerdì, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in esaurimento verso sera. Da sabato un nuovo aumento della pressione riporterà una fase più stabile fino a lunedì. Martedì, con l’avvicinamento di una nuova struttura depressionaria atlantica, ci sarà nuovamente una fase instabile sulla Lombardia con un aumento di nubi e di probabilità di piogge“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino nuvolosità residua, poi generalmente sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sparse in esaurimento a partire dai settori occidentali nel corso della giornata, anche a possibile carattere temporalesco.

Temperature: minime stazionarie e massime in calo. In pianura minime tra 16 e 18 °C, massime tra 24 e 26 °C.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri, al pomeriggio sensibile rialzo a partire dai quadranti meridionali fino a 4200 metri.

Venti: deboli o molto deboli, in pianura di direzione occidentale; sui rilievi e sui settori centro occidentali deboli o molto deboli da nord.

