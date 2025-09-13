Previsioni Meteo Lombardia: piogge diffuse oggi e domani

Precipitazioni diffuse su tutta la regione insisteranno maggiormente tra oggi e domani. La successiva rimonta di un’area di alta pressione garantirà tempo stabile e assenza di precipitazione fino a martedì, quando il cedimento del promontorio lascerà spazio ad una fase debolmente instabile fino a mercoledì, con una maggiore probabilità di deboli precipitazioni: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi cielo prevalentemente coperto o molto nuvoloso.

Precipitazioni: al mattino da molto deboli a moderate sui settori centro settentrionali, poi nel pomeriggio in estensione su tutta la regione. Non esclusi fenomeni precipitativi anche localmente intensi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sui rilievi settentrionali, massime in calo. In pianura minime tra 15 e 19 °C, massime tra 20 e 24 °C sulla pianura occidentale e tra 24 e 26 °C su quella orientale.

Zero termico: tra 3400 e 3800 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili con locali rinforzi; in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza, con locali rinforzi nel pomeriggio sui rilievi di confine e Alpi Retiche orientali.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o molto deboli nella notte e residue al mattino.

Temperature: minime in calo e massime in aumento a partire dai settori occidentali. In pianura minime intorno ai 16 °C, massime intorno ai 25 °C.

Zero termico: tra 3100 e 3700 metri, in rialzo fino a 4400 metri dal pomeriggio a partire dai settori sudoccidentali.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione occidentale al mattino e orientale verso sera, in montagna a regime di debole brezza, con locali rinforzi sulle creste di confine.

