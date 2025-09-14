Previsioni Meteo Lombardia: piogge e instabilità tra martedì e mercoledì

La rimonta di un’area di alta pressione garantirà tempo stabile e assenza di precipitazioni fino a martedì, quando il cedimento del promontorio lascerà spazio ad una fase debolmente instabile fino a mercoledì, con una maggiore probabilità di deboli precipitazioni: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sereno o poco nuvoloso.
Precipitazioni: assenti.
Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo sui settori occidentali, altrove in lieve aumento.
Zero termico: tra 4100 e 4500 metri, in calo in giornata.
Venti: in pianura deboli o molto deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili.
Martedì aumento della nuvolosità. Possibilità di deboli precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli variabili, possibili rinforzi in pianura verso sera. Mercoledì cielo da poco nuvoloso a sereno. Possibilità di isolate deboli precipitazioni sulla pianura. Temperature in calo. Venti deboli o molto deboli variabili.
