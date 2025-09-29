Previsioni Meteo Lombardia: primo weekend di ottobre all’insegna del maltempo

“Una vasta area di bassa pressione sull’Europa nord-orientale influenza il tempo sulla Lombardia, causando una rotazione dei flussi in quota prima da nord-ovest e poi da nord. Le condizioni in questi giorni saranno quindi blandamente stabili, con assenza prevalentemente di precipitazioni con l’eccezione di qualche piovasco sparso. Verso il fine settimana l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà un’ondata di precipitazioni che si manifesterà però non prima della sera di sabato e la notte di domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo da sereno a nuvoloso fino al mattino, poi diffusi addensamenti nel pomeriggio e verso sera locali schiarite sui settori occidentali.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sui settori orientali dal pomeriggio anche a carattere di piovasco.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 8 e 14 °C °C, massime tra 20 e 22 °C.

Zero termico: da 2600 e 3000 metri.

Venti: in pianura e Appennino deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli variabili.

Altri fenomeni: possibili banchi di nebbia in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.