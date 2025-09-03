Previsioni Meteo Lombardia: rischio maltempo da giovedì

MeteoWeb

“Il tempo sulla Lombardia per la restante parte della settimana è caratterizzato dalla variabilità a causa della continua rotazione dei flussi in quota che alternano fasi marcatamente stabili a fasi più instabili. La rimonta anticiclonica assicura una fase instabile fino a giovedì, con giornate di cielo sereno e assenza di precipitazioni; successivamente l’avvicinamento di una vasta saccatura da nord-ovest riporta il tempo in una fase blandamente instabile, con precipitazioni non particolarmente intense ma che potranno assumere un carattere di rovescio o temporale. Da sabato i flussi in quota occidentali riporteranno le condizioni in una fase stabile fino a lunedì, quando ci sarà nuovamente un aumento di nubi e di probabilità di piogge“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte della giornata sereno con passaggio di velature; maggiore annuvolamenti a partire dai settori occidentali e passaggio di nubi alte.

Precipitazioni: assenti fino a pomeriggio, poi deboli o molto deboli; non esclusi anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in rialzo. In pianura minime tra 15 e 18 °C, massime tra 27 e 29°C, ma possibili picchi anche superiori sulla pianura orientale.

Zero termico: tra 4000 e 4300 metri, in calo verso il mattino a 3800 metri e verso sera a 3400 metri a partire dal nord-ovest.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli meridionali con locali raffiche più intense in Valchiavenna e Valtellina. In serata previsti rinforzi anche sulla pianura occidentale dovuti ai fenomeni precipitativi convettivi.

Altri fenomeni: possibili isolati fenomeni di foschia sulla bassa pianura nella notte.

