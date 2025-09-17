Previsioni Meteo Lombardia: stabilità e sole, domenica tempo incerto

“Un campo di alta pressione sta iniziando ad estendersi da sudovest sulla penisola Iberica, mentre una vasta saccatura si sposta verso est sull’Europa Centro-Nordorientale. Sulla Lombardia questa situazione meteorologica porta condizioni stabili con assenza di precipitazioni e molto spazio per il sole. Giovedì un anticiclone si affermerà sull’Italia con aria calda in arrivo sulla regione e temperature in aumento. Anche nel fine settimana sono previste giornate prevalentemente soleggiate e calde con temperature massime in pianura intorno ai 30°C. Domenica l’approfondimento di una vasta saccatura Nordatlantica renderà le condizioni meteorologiche più incerte, con possibilità di aumento della nuvolosità e qualche precipitazione a partire da nordovest“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente sereno, con locali annuvolamenti specie sulle Prealpi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in pianura minime in calo tra 13 e 18 °C, e massime in aumento tra 25 e 30 °C.

Zero termico: intorno a 4700 metri nella notte, poi in lieve calo fino a 4400 metri durante il giorno.

Venti: in pianura deboli o molto deboli prevalentemente orientali; in montagna deboli o molto deboli di direzione variabile, a regime di brezza nelle valli.

